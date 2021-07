Filosa reflexión de Gabriel Oliveri sobre los romances de Daniel Osvaldo: "Con él tenés la peor de las vidas, pero la mejor de las noches"

En Santo Sábado, el ciclo del Pelado López, recorrieron los explosivos romances que tuvo Daniel Osvaldo y las recientes declaraciones de su ex italiana, Elena Braccini, quien lo acusa de no pagar la cuota alimentaria desde hace cuatro años de sus dos hijas. Picante, Gabriel Oliveri, panelista del ciclo, se despachó.

“Se me acaba de ocurrir algo. Con Daniel Osvaldo vas a tener la peor de las vidas, pero la mejor de las noches”, lanzó, filoso sobre las relaciones que mantuvo el deportista con Jimena Barón, Militta Bora o incluso con su actual pareja, Gianinna Maradona.

La exmujer italiana del líder de la banda Barrio Viejo había cargado con todo contra él. “Daniel hace dos años que no las ve a Helena y Victoria y meses que no habla con ellas, no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira. Es para conquistarla y después va a pasar lo mismo”, expresó.

