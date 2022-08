Filosa reacción de Nicole Neumann luego de que Fabián Cubero les revocara el permiso de viajes al exterior a sus hijas

Recién llegada de una breve estadía en la nieve con sus hijas y Manu Urcera en Río Negro, Nicole Neumann opinó de la sorpresiva decisión de Fabián Cubero, de revocar el permiso para que sus niñas viajen al exterior, y fue más que sugerente en sus declaraciones.

"¿Cómo estás con el pedido que hizo Cubero para revocar el permiso de los viajes de las nenas?", le preguntó Alejandro Guatti a la modelo, en nota para Intrusos.

"No tengo idea, me bajé del avión y fui derecho a trabajar", le respondió Nicole, emprendiendo camino hasta su camioneta y tratando de evadir la problemática.

Siguiéndole el paso, el cronista le retrucó, sorprendido: "¿Tus abogados no te lo comunicaron?".

Con contundencia, y pimienta, Nicole contestó: "No, no estoy al tanto. Llegado el momento, de ir al exterior, tendré que chequear. Si es así, qué le hace una raya más al tigre".

"No me hago ideas de lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución. Yo solo te puedo hablar de mí. Es difícil hablar del otro. Acá no son mis sentimientos (el tema), son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos", finalizó Neumann, categórica.

FABIÁN CUBERO REAVIVÓ SU GUERRA CON NICOLE NEUMANN

La semana pasada, Maite Peñoñori contó la sorpresiva acción de Fabián Cubero, con la que dejó en claro que con Nicole Neumann no hay tregua.

“Esta decisión de Fabián Cubero ni siquiera fue consultada con su abogado, César Carozza. Cubero decidió revocarle a Nicole el permiso para sacar a las hijas del país", informó la panelista de Intrusos.

"Se presentó en migraciones para revocarlo. Esto ya había pasado en otras ocasiones... No sé si pasó algo (con Nicole) ni si había planeado un viaje. Ella sí va a viajar a Europa, no sé si con las chicas", agregó.