Filosa reacción de Nicole Neumann ante el llanto de Mica Viciconte en TV: "Ahora se hace la pobrecita"

Un nuevo escándalo tiene a Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte como protagonistas. Luego de que el exfutbolista denunciara penalmente a la top por no entregarle a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, ella acusó a su novia de gritarle a las nenas.

En diálogo con Karina Iavícoli, Nicole aseguró: “Les depilaron las piernas a mis hijas de 9 y 5 años. Mi hija de 6 años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó: 'No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'”.

Las acusaciones afectaron a Mica, quien quebró en llanto en El show del problema, donde es panelista: “Desde ayer me atacan de una manera abismal, sin asco, diciendo que yo soy maltratadora. No hay necesidad. A mí me hicieron mierda”.

Más sobre este tema Mica Viciconte rompió en llanto tras la versión de maltrato a las hijas de Nicole Neumann: "Me hicieron mierd..."

¿Cuál fue la reacción de Nicole ante las lágrimas de Viciconte? Decidió ponerle “me gusta” a un posteo de una cuenta de sus fans, @nicole.neuman.fan, que publicó una captura de Mica llorando junto a un mensaje muy picante.

La publicación que Neumann likeó y que Ángel de Brito compartió en Twitter bajo el título “Nikita Dispara”, dice: “Ahora se hace la pobrecita la de yo no fui, cuando la nena descubre tu verdadera cara y le hizo saber a su madre cómo eras en realidad con ella, y lo obsesionada que estás con Nicole”.

Luego, agrega: “Estás así porque las hijas de Nicole le contaron a su madre que te la pasás googleando a Nicole, te la pasás hablando pestes de Nicole adelante de ellas ni respeto tenés #SeEstáHaciendoLaVíctima #LosNiñosNoMienten”. ¡Fuerte!

Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero, en pie de guerra…