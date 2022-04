La filosa opinión de Pampito sobre Brenda Asnicar: "Está desesperada por que la levanten en los portales"

El cruce de guiños buena onda entre Mariano Martínez y Brenda Asnicar en redes sociales dio paso a una fuerte crítica de Pampito a los famosos. Aunque fue más duro con la actriz y cantante.

"Después del like de Mariano Martínez (a Brenda), ella le pone 'a mí también me gusta tu foto de perfil'. Y él le contesta ‘besos, Bren'", comenzó diciendo Estefi Berardi en Mañanísima, sin imaginar que su compañero la criticaría con todo.

"Ella está desesperada por que la levanten los portales. No está haciendo nada. Sacó un tema que lo escuchó ella y la madre". G-plus

"Los dos están desesperados por que los levanten los portales, si no, no hacés esta payasada. ¿Si no para qué hacés todo este histeriqueo?", comentó Pampito.

Luego puntualizó en Asnicar: "Ella está desesperada por que la levanten los portales. No está haciendo nada. Sacó un tema que lo escuchó ella y la madre".

"Ella no es muy simpática. La he visto, la he cruzado. Cuando le piden alguna entrevista se pone mala onda", finalizó el panelista, picantísimo con Brenda.

BRENDA ASNICAR ACLARÓ LOS GUIÑOS BUENA ONDA CON MARIANO MARTÍNES EN REDES

De la mano de un like y una respuesta en las redes sociales entre Mariano Martínez y Brenda Asnicar, las especulaciones amorosas no tardaron en vincularlos.

Sin embargo, la artista aclaró en LAM su relación amistosa con el actor: "A Mariano lo adoro porque yo trabajé con él Únicos. Con Nico Cabré también. Es un divino y tiene re buena onda. Como le dio like a mi nueva foto de perfil, yo le dije que me encantaba su foto también. No hablaba con él hace un montón de tiempo".