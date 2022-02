Filosa opinión de Pampito sobre Karina La Princesita tras su separación de Nicolás Furman: "Ella ya sufrió mucho con el Polaco"

A casi un año y medio de apostar al amor de Nicolás Furman, Karina La Princesita transitaría por una profunda angustia, producto de la separación, según detalló Pampito.

Más sobre este tema El delicado momento de Karina la Princesita tras la separación de su novio: "Está extremadamente triste"

"Hay preocupación de parte de los amigos porque la ven demasiado triste. Lo que no sabemos es si es por esta separación o si hay algo más que ella está atravesando", informó Pampito en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Suponiendo que Furman le podría haber sido infiel a la cantante, el panelista acotó: "Si es un tema de infidelidad, nuevamente, también se entiende la tristeza de Karina, porque ella ya la pasó muy mal con El Polaco. Él se portó bastante mal con ella".

"Si es un tema de infidelidad, también se entiende la tristeza de Karina, porque ella ya la pasó muy mal con El Polaco". G-plus

KARINA LA PRINCESITA, CONTUNDENTE SOBRE LAS INFIDELIDADES

A mediados de 2021, Karina La Princesita se presentó en La Academia bajo la atenta mirada de su novio, Nicolás Furman. En ese encuentro televisivo, la cantante dejó en claro que no perdonaría una infidelidad, mentira o traición.} Más sobre este tema El dolor de Karina La Princesita por la muerte de un fan: "Se me parte el corazón"

"Yo no soy del poliamor. Lo respeto, pero no lo elijo… Si se porta mal, ya está avisado de que no hay chance, no hay dos oportunidades. Es una y ya", afirmó Karina.

"No soy celosa, pero no me gusta que estén con otras a la par mía. Ya tuve parejas infieles", concluyó, sin dudar.