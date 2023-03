Filosa opinión de Cinthia Fernández sobre Romina Uhrig por entrar a Gran Hermano teniendo tres hijas

Cinthia Fernández apuntó muy picante contra Romina de Gran Hermano luego de que su expareja, Walter Festa, exintendente de Moreno, afirmara que la participante volvería a la política si se lo pediría él o Cristina Fernández de Kirchner.

Tras el fuerte testimonio de Festa, a Cinthia le preguntaron qué opina de que Romina entrara al reality teniendo tres hijas. Este es el tema más debatido de los últimos días, ya que las nenas pudieron entrar a verla durante pocas horas tras cinco meses separadas, para darle fuerza a su mamá en la instancia final del reality.

"Que a un K (kirchnerista) no le creo nada, nunca". G-plus

"¿Qué opinás de Romina dejando a sus hijas para hacerse famosa?", le consultaron a Cinthia. "Que a un K (kirchnerista) no le creo nada, nunca", sentenció Fernández, muy picante.

CINTHIA FERNÁNDEZ FULMINÓ A SU EXCUÑADA

"La otra hermana la rescato porque tiene una hija un poco más grande que las mías y tienen relación de primas. No tengo nada que decir de la otra hermana porque cuando puede me pide que las nenas vayan sin problema como este fin de semana”.

"Esta es igual a la madre, así que no me sorprende nada, yo les recomendaría que cierren el pico porque nunca sumó, no sabe ni qué les gusta, ni qué color, ni qué calza. Ni siquiera las conoce, ¿qué se hace la tía fatal por un fin de semana?”, afirmó Cinthia en el ciclo, muy enojada con una de las tías de sus nenas.

Antes de cerrar, muy picante, la acusó de haberle deseado la muerte tanto a ella como a sus hijas.

“Si estuviese preocupada por el mensaje para la madre, tengo que decir que en Intrusos les deseó la muerte a mis hijas y a mí, así que si fuese para la mamá estamos a mano”, concluyó Cinthia, muy enojada.