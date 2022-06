Filosa definición de Laura Ubfal sobre Jorge Rial tras las fotos con Josefina Pouso: "Es un tipo que no puede estar solo"

La mini luna de miel de Jorge Rial (60) y Josefina Pouso (44) en Madrid, donde fueron descubiertos en una cena romántica el finde pasado, sirvió para que Laura Ubfal lance una contundente conclusión respecto del conductor de Sobredosis de TV.

"Es evidente que Rial es un tipo que no puede estar mucho tiempo solo", afirmó la periodista en Intrusos, en implícita alusión a que Jorge había blanqueado su separación de Romina Pereiro hace tres meses.

"Me parece que esta relación venía de antes, que este viaje fue programado. Nos soprendió a todos, pero para ellos no fue gran sorpresa, no es que se encontraron de casualidad", comentó Ubfal en su diálogo con Florencia de la Ve.

Al final, Laura Ubfal justificó su punto de vista sobre Jorge Rial a la luz de su romance con Josefina Pouso: "Me da la impresión de que es una relación que venía de antes, que se afianzó con esta invitación de ver a los Rolling Stone en Madrid. Evidentemente había ya algo anterior que nosotros no conocíamos, y es evidente que Rial es un tipo que no puede estar mucho tiempo solo".

EL CONSEJO DE LAURA UBFAL A JORGE RIAL Y JOSEFINA POUSO PARA QUE DURE LA RELACIÓN

Por otra parte, Laura Ubfal les deseó buena onda a Jorge Rial y Josefina Pouso, que es madre de Morena (8) y Helena (4), fruto de su vínculo de seis años con Diego.

"Ojalá que les baja brutal. Ella es fantástica, pero no sé si tiene ganas de formalizar o de tener una relación más libre. Ella tiene dos criaturas. Por ahí les va brutal sin convivir. Eso me parecería más interesante", sugirió Ubfal.

"Me parece que es una mina muy afianzada. Que sabe lo que quiere, que elige. Vamos a ver cómo avanza esto con el correr del tiempo. Porque si venía de antes, y se afianzó con este viaje, vamos a ver qué es lo que deciden", siguió.

Al final, Laura Ubfal insistió en su idea de convivencia cero para Jorge Rial y Josefina Pouso: "Me encantaría que sigan cada uno por su lado. Me parece que es una pareja para mantenerse libre".