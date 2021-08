Filosa acusación de Barby Franco a De Brito tras ser eliminada en La Academia: "Me rajaron porque no estaba Pampita, y lo arreglaste con Piquín"

La semana pasada Barby Franco fue eliminada de La Academia de ShowMatch en ausencia de Pampita, quien le había prometido puntajes de 10 en todas sus apariciones. La modelo habló este miércoles con Ángel de Brito y no se anduvo con vueltas a la hora de mostrar su suspicacia sobre una supuesta conspiración entre él y Hernán Piquín para dejarla afuera del certamen.

“¿Cómo llegaste al duelo? ¿Qué te pasó? ¿Te empujé yo?”, le preguntó De Brito a Barby en Los Ángeles de la Mañana. “Es que había cantado muy mal. Pero también me dio una sensación con (Viviana)Saccone de que la querían salvar porque pudo terminar su canción. Pero había desafinado. No sé si cantó peor que yo, pero desde casa se escuchó re feo”, dijo la modelo.

“Manos mal que tenés uno de los mejores estudios de abogados detrás tuyo porque estarías presa sino. Estás injuriando a Saccone, a la pobre (Rocío) Marengo, y al jurado. ¿Vos sentís que te rajamos porque no estaba Pampita?”, le preguntó el conductor. “¡Sí! Me rajaron porque no estaba Pampita. Lo arreglaron ustedes. Para mí, fueron vos y Piquín Dijeron ‘saquémonos a esta piba de encima’”, contestó ella, muy segura de lo que decía.