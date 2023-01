Fernando Carrillo habló de su separación de Gabriela Rodríguez: "Quiero que ella crezca"

Desde que entró Fernando Carrillo (57) a El Hotel de los Famosos 2 viene dando que hablar y en el medio de su polémica participación se sumó el anuncio de su separación de María Gabriela Rodríguez (27), madre de su hijo Milo (1). El actor dio una entrevista donde habló por primera vez de su decisión.

“María Gabriela es el gran amor de mi vida, sin dudas. Nunca había sido así de fiel, de leal. La amo profundamente y ella me ama profundamente, pero hemos tomado la decisión de separarnos. No me estoy divorciando, todavía”, aseguró en Entrometidos en la tarde, el ciclo de Net.

“Quiero que ella crezca y yo voy a ser siempre su fan número uno para impulsarla, empujarla y quiero verla totalmente triunfadora, como lo es”, señaló, sin querer entrar en detalles sobre su decisión.

"Vamos a seguir unidos por el amor de Milo. La amo, ella me ama y esperamos que las cosas que tienen que mejorar, mejoren". G-plus

HABLÓ FERNANDO CARRILLO SOBRE LA SEPARACIÓN DE GABRIELA RODRÍGUEZ, LA MADRE DE SU HIJO

“Vamos a seguir unidos por el amor de Milo. La amo, ella me ama y esperamos que las cosas que tienen que mejorar, mejoren”, contó el venezolano y señaló que tenían planes de vida diferente.

“Tengo que viajar a Turquía y ella está con su emprendimiento de ropa playera, que es increíble. Tiene sus conferencias de empoderamiento para la mujer y está muy en México. Necesitamos ir despacio y necesito que crezca y que no tenga que seguirme en mi ida”, señaló, el exmarido de Catherine Fulop.

“No se trata de infelidades, no hay nadie en mi vida, ni en la suya. Es una gran mamá y confío en que en un tiempo se enderecen las cosas. Igual estamos juntos en el amor, nos hablamos a diario y si no estoy con Milo, me lo va a poner. Creo que no hay nada que sanar”, cerró.