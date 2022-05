Fernanda Vives protagonizó un tenso cruce con Nancy Pazos en medio de su crisis con Sebastián Cobelli

En medio de rumores de crisis de pareja de Fernanda Vives (42) y Sebastián Cobelli (44), la exvedette visitó Flor de equipo para promocionar su regreso a los escenarios. Incómoda, no tomó bien cuando Nancy Pazos le consultó sobre su separación y se terminó dando un chispazo al aire.

“¿La separación vino antes o después del regreso al trabajo?”, preguntó Pazos, consiguiendo que la exvedette se moleste.

“¿De qué separación me hablás?”, respondió, secamente. “¿No estás separándote?”, insistió la periodista del ciclo que hoy conduce Denise Dumas.

“Estoy pasando un mal momento, pero la verdad es que no hablamos de… En ningún lado lo comenté y no hablamos de eso…”, afirmó, sobre su matrimonio. “Ah, perdón”, se disculpó la panelista. “Por eso, como lo naturalizaste tanto…”, lanzó, molesta, Vives.

FERNANDA VIVES PROTAGONIZÓ UN CRUCE CON NANCY PAZOS EN FLOR DE EQUIPO

En ese momento intervino Denise y Fernanda aclaró por qué no quiere hablar del mal momento que atraviesa con el padre de sus hijos, Brisa (10) y Rocco (6). “Estamos desde hace 11 años juntos y es la primera vez que estamos así”, aseveró.

“Perdón que sea tan seca, pero la verdad es que no sé cómo manejarlo y siento que como yo en algún momento abrí las puertas en otro momento de mi vida personal”, se lamentó Vives.

Entonces, la panelista buscó conciliar: “Te pido mil disculpas. Te cuento que en ese momento de mi vida yo hice muchos papelones, entonces lo que menos quiero es generarlos. Yo pensé que era algo ya… Sorry”, le pidió.

Muy seria, Fernanda explicó su postura. “Siento que ahora todo el mundo cree que tiene derecho a volver a invadirme en este aspecto. Me pasa mucho en las redes sociales que lo único que pasó es que no me ven en las fotos con él y como yo arranqué a trabajar fue más fácil tirar el ataque para mi lado. Porque yo empecé a trabajar, porque estoy haciendo teatro, por lo de Divasplay o por lo que fuese”, reveló.