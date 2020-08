Fernanda Vives contó la charla que tuvo con su hija tras el repudiable acoso virtual: "Le tuve que mostrar videos de cómo engañan a los niños"

Una ola de indignación generó la denuncia pública que hizo Fernanda Vives, y que ya derivó la Justicia en la división de cibrecrimen, por un mensaje de contenido sexual que recibió Brisa, la hija de nueve años de Fernanda Vives. La exvedette interrumpió la transmisión de Instagram que estaba haciendo su hija enojadísima y ahora ella se refirió a cómo habló con su nena tras el incidente.

“Brisa se dio cuenta que algo pasaba. Leyó que había palabras que eran conocidas para ella porque tiene 9 años. Si bien no sabe el concepto de cada cosa, supo que hubo algo muy malo que pasó”, aseguró en Nosotros a la mañana.

"Tuve que explicarle, tuvimos una charla porque yo no sabía hasta donde había leído o no y tampoco quería que le quede en su cabecita mil preguntas". G-plus

“Tuve que explicarle, tuvimos una charla porque yo no sabía hasta donde había leído o no y tampoco quería que le quede en su cabecita mil preguntas y que las empiece a hablar con sus amigas y conmigo no quiera hablarlo”, se sinceró.

“Aproveché para decirle que a veces hay gente que se hace pasar por chicos de su edad y no lo son, le mostré a videos donde engañaban a nenas de su edad y el que estaba atrás de ese mensaje era una persona grande. Le di un poco más de información porque no pienso sacarla de las redes sociales ni coartarla a ella que pueda expresarse”, aseveró Fernanda.

También la exparticipante del Bailando contó la actitud que mantendrá: “Pienso seguir atenta, más de los que estoy. Nosotros como familia le damos libertad, pero sabemos que es una responsabilidad de adultos. No nos lavamos las manos”, cerró Fernanda Vives sobre el acoso virtual que recibió su hija.