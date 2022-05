Fernanda Vives acusó a su marido de haberla engañado, él saltó a cruzarla en las redes y ella estalló en vivo: "Acá tengo sus charlas"

Mientras Fernanda Vives contaba en LAM que se había separado de su marido, Sebastián Cobelli, porque “encontré una charla que no me gustó” todo pasó a mayores cuando su el exfutbolista publicó una picante story que derivó en la exvedette mostrando las charlas que su marido habría tenido con otra mujer.

“Siempre es más fácil buscar un culpable que hacerse cargo de lo que a uno le pasa”, fue el mensaje que puso él mientras estaban al aire y que leyeron en el ciclo de Ángel de Brito. Sorprendida, Fernanda se lamentó por la actitud del padre de sus hijos. “Estas son las cosas que a mí no me gustan porque me pone en un lugar…”, dijo.

“Ya que él dice que no es culpable, yo acá tengo las pruebas. Las capturas de las charlas, así que no me busque”, lanzó, unos minutos después de salir del shock por las palabras de su ¿expareja? Mientras le pasaba su teléfono al conductor con los supuestos chats de él.

Fernanda: "Esto lo hago de estúpida porque no es donde quiero entrar, pero te muestro una de las charlas. ¿Decime si no son concretas las cosas?". G-plus

FERNANDA VIVES MOSTRÓ LOS CHATS QUE SU MARIDO HABRÍA TENIDO CON OTRA MUJER

“Esto lo hago de estúpida porque no es donde quiero entrar, pero te muestro una”, señaló, mientras Ángel veía las supuestas pruebas.

“¿Decime si no son concretas las cosas?”, afirmó, mientras el animador le daba la razón.

Cobelli: "Siempre es más fácil buscar un culpable que hacerse cargo de lo que a uno le pasa". G-plus

“Sino que pasa que quedó yo como la culpable, la responsable de que ahora ‘me puse los taquitos’, empecé a aparecer en los programas de televisión porque necesito laburar y dicen que me estoy cag… en mi familia, pero no es así”, lanzó, muy molesta.

Foto: Instagram Stories