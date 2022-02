Felipe Fort le respondió a un seguidor que cuestionó su bronca por la muerte de Gustavo Martínez: "Tengo idea de sus ataques de furia"

En pleno duelo por la trágica muerte de Gustavo Martínez, quien se arrojó de un piso 21, Felipe Fort expresó su bronca luego de lo ocurrido y reaccionó duro contra un seguidor de Instagram que cuestionó su catarsis sobre quien era su tutor legal.

"Tenemos esta historia que la acaba subir Felipe Fort. Alguien le acaba de poner 'vos no tenés ni idea de lo que es la depresión'", comenzó leyendo Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), con la captura del cruce en redes en pantalla.

Acto seguido, la panelista compartió la fuerte respuesta de Felipe a su seguidor de Instagram: "Y él le contesta 'pero sí tengo idea de algunos de los cuantos ataques de furia que tuvo Gustavo'".

FUERTES POSTEOS DE FELIPE FORT TRAS EL SUICIDIO DE GUSTAVO MARTÍNEZ

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", escribió en la primera historia.

Luego, arremetió: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona, después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

"Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó. Y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", concluyó Felipe Fort, a pocas horas de la muerte de Gustavo Martínez.

MURIÓ GUSTAVO MARTÍNEZ

"Gustavo Martínez cayó de un piso 21. Esto fue descubierto por el personal de seguridad del edificio en un patio interno, de la parte delantera del complejo", informó Sebastián Domenech desde el lugar del hecho para Arriba argentinos.

"En principio la carátula es averiguación de las causales de muerte. Se habría arrojado al vacío, pero hay que decirlo en potencial... Hay que averiguar el escenario. Si se arrojó o cayó. El término de suicidio tiene bastante volumen y tiene bastante coherencia con lo que están viendo ahora los investigadores”, agregó el periodista.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.