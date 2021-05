La felicidad de Ángel de Brito tras ser dado de alta luego de contagiarse de covid en Miami: "Fueron días complicados"

Con el deseo de recibir la vacuna contra el coronavirus, Ángel de Brito viajó a Miami desde donde condujo Los Ángeles de la Mañana. Y a días de compartir la felicidad que le generó cumplir su objetivo, el conductor sorprendió al revelar que se contagió durante su viaje.

“El jueves me hisopé y el sábado me llegó el positivo así que me voy a tener que quedar acá aislado. No sé, me venía sintiendo bien, más allá del cansancio que sentía por el viaje. El sábado me dio positivo y acá estoy. Por suerte estoy bien, no siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación, más estando lejos. Me tendré que quedar hasta que se cumplan los días de aislamiento”, había detallado De Brito al aire.

Ahora, a pocos días de dar a conocer su cuadro de salud, De Brito lució orgulloso el alta médica que le firmaron en Estados Unidos para regresar a la Argentina y hacer el aislamiento correspondiente antes de retomar sus actividades laborales.

“¡Por suerte, llegó el día del alta médica! Fueron días complicados pero empiezo a recuperar la ‘normalidad’. ¡Gracias por el cariño!”, expresó, contento, en las redes antes de que pueda reincorporarse a su ciclo y a ShowMatch donde será reemplazado temporalmente por Guillermina Valdés.