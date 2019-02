La decisión del elenco de Nuevamente juntos, la obra que protagonizan Carmen Barbieri, Santiago Bal y Federico Bal, de no presentarse a los premios Estrella de Mar 2019 por estar en desacuerdo con las nominaciones, hizo que al ganar su obra como mejor revista, fueran abucheados por varios de los presentes en el evento. Y sorprendió que una de esas personas sea Julieta Bal, hermana de Fede, lo que encendió la polémica sobre una interna familiar.

“Lo que opino me lo guardo. Me quedo con los momentos lindos que viví con ella. Esto trato de evitarlo. Estoy pasando por un momento tan lindo, de tanto amor, alegría y éxito en el laburo, que me quedo con los momentos lindos que ella me dio, que fueron mucho más que los feos”, aseguró Fede, que también dirige la obra, en Vive la tarde, programa que conducen Daniel Mollo y Celeste Muriega por Canal 26.

“Hoy no tenemos relación por algunas cosas que pasaron en la vida, caminos que en la vida uno toma". G-plus

“Debe ser una forma que tiene de jugar con su elenco (por La revista está en la Rivadavia). La verdad es que me tiene sin cuidado”, aseveró, restándole importancia al tema. “Hoy no tenemos relación por algunas cosas que pasaron en la vida, caminos que en la vida uno toma”, agregó, sobre el frío vínculo que lo une a Julieta, hija de Santiago Bal y Silvia Pérez.

“No critico su forma de ser, me parece que lo que hizo fue una falta de respeto, pero si a ella y a su elenco les gustó hacer eso, está todo bien. No soy nadie para decirle nada. Soy su hermano y en privado le hice saber lo que opinaba al respecto, la vida sigue, yo me quedo con las cosas lindas”, finalizó, antes de decir que al igual que con él, su padre “no tiene relación” con Julieta.