No es la primera vez que Fede Bal (29) elige el color gris para colorear su cabello. Sin embargo, esta vez los ocurrentes seguidores virtuales no tardaron en buscarle parecidos con otros famosos y personajes de ficción, para cargarlo en las redes.

Lejos de molestarse, el actor y director de la revista Nuevamente juntos, se lo tomó con humor y compartió divertidos posteos en Instagram Stories al respecto. "Resulta que me teñí el pelo de gris, porque me gusta, me divierte y porque creo que me queda muy bien, pero empezaron a boludearme", escribió Bal, para luego poner una foto de su actual look con sus respectivos parecidos.

Más sobre este tema Fede Bal, duro con Rial tras ser tildado de 'altanero': "No le doy más de comer a los programas de la tarde"

"Los millennials dicen que soy el de traeme la copa Messi", "Las que les gusto: el pibe Dybala", "Las que me odian" y "Los de 40 para arriba dicen que soy los pibitos de esa peli de terror", expresó, con simpatía, Fede, anexando a cada epígrafe una divertida imagen.