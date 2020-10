Fede Bal salió con los tapones de punta contra Germán Martitegui: "Uno de los chef viene a ponerme nervioso"

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este domingo no comenzó bien entre Fede Bal y Germán Martitegui a raíz de un comentario del muchacho que llamó la atención del jurado. El joven sufrió el rigor de las observaciones del jurado y en algún momento lo manifestó comparándolo con el villano de Star Wars Darth Vader por la forma en la que ‘siente su respiración’, hasta que finalmente explotó.

Sin embargo, eso no fue nada comparado con el desplante que el joven le hizo al jurado cuando pasó al frente a presentar los tres platos realizados en base a corvina asada. “Estoy un poco enojado porque siento que los jurados vienen ayudarnos pero hay uno de los chef en particular que viene y me pone nervioso. No creo que sirva de nada ponerme nervioso”, dijo Federico, y reveló que se trata de Germán Martitegui a instancias de Santiago del Moro.

"Yo estoy acá para juzgar como cocinás. A veces te doy un consejo y a veces te digo lo que hacés mal. Probablemente dentro de un año, y como pasa con muchos de mis cocineros, digas ‘mirá, todo lo que me dijo Germán tenía razón’. Quizá llegues a eso y quizá no”, le respondió Martitegui. “Dejame decirte que aunque vos sientas que no me estás enseñando, yo siento que estoy aprendiendo de vos. Pero igual entiendo tu forma”, contestó Federico, que de todas maneras quedó muy complicado con miras a la eliminación de la noche.