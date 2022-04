Fede Bal reveló la fuerte frase que le dijo Daniel Scioli tras su accidente: "Por lo menos a vos te salió mejor que a mí"

A cuatro días de sufrir un grave accidente en Brasil, Fede Bal reveló la fuerte frase que le dijo Daniel Scioli, actual embajador argentino en Brasil y quien le permitió al conductor de Resto del Mundo recibir una inmediata asistencia médica.

"Quiero agradecerle a Daniel Scioli, que está viviendo en Brasilia y me ayudó. Me mandó una ambulancia a Paraty. Consiguió que me puedan traer a Río de Janeiro y consiguió un lugar en la Clínica de las Américas", comenzó diciendo Fede en Socios del Espectáculo, desde su internación.

Luego, el actor continuó: "Me están atendiendo increíble. Apenas llegué me mandaron a cirugía, me abrieron el brazo y me lo limpiaron. Pero aún no se pudo operar".

LA IMPORTANTE FRASE QUE SCIOLI LE DIJO A FEDE BAL TRAS ACCIDENTARSE

Con el nombre de Daniel Scioli puesto en escena, Mariana Brey le preguntó a Fede: "¿Hablaste con él? ¿Cómo fue ese diálogo? Porque él también tuvo un accidente en el que perdió su brazo".

Y Bal no solo asintió, sino que contó la importante frase que le dijo el político argentino, que perdió un brazo en un accidente náutico, en 1989.

"Con él hablamos y el viernes me va a venir a visitar. Le quiero dar un abrazo", contó Fede. Y puntualizó: "Cuando ustedes me dicen que yo me tomo las cosas con humor. Quiero contarles cómo él se las toma. Cuando me llamó, lo primero que me dijo 'por lo menos a vos te salió mejor que a mí'. ¿Entienden? La vida hay que tomársela con humor".