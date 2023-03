Fede Bal reveló cuál es la manera más simple de conquistarlo: "Así ya me tenés, qué querés que te diga"

Fede Bal se separó de Sofía Aldrey en medio del escándalo por sus múltiples infidelidades signadas por chats que su ex, en ese entonces novia, encontró e hizo públicos.

Luego del escándalo, el hijo de Carmen Barbieri se fue a viajar por el mundo de la mano de Resto del Mundo, programa que conduce. Actualmente, está en Ámsterdam.

Desde un supermercado, el actor le sacó una foto a la góndola de quesos y aprovechó para contar cuál es la forma más simple de conquistarlo en una primera cita.

"A mí me das un quesito, me abrís un vino, y ya me tenés. Qué querés que te diga", expresó Fede, con picardía.

LAURITA FERNÁNDEZ CONTÓ CÓMO QUEDÓ SU RELACIÓN CON FEDERICO BAL

Laurita Fernández contó que había invitado a Federico Bal a su programa para ponerlo a lado de un parecido idéntico, pero que el hijo de Carmen Barbieri no fue.

"Me escribió con su producción para ir a Resto del Mundo a grabar un programa, pero la verdad que no podía. De esto hace mucho tiempo", continuó.

"Ni nos tenemos en el WhatsApp, porque en un momento de calentura lo bloqueé y borré su teléfono. Ahora está todo más que bien", cerró Laurita sobre Federico.