A casi tres años de la escandalosa separación de Barbie Vélez y Federico Bal, en la que hubo un cruce de denuncias por violencia de género, el tema volvió a resurgir.

Ambos están haciendo temporada en Mar del Plata, en espectáculos distintos, y el pasado se reflotó, a tal punto que el hijo de Carmen Barbieri volvió a recurrir a la Justicia para pedir una perimetral y una medida cautelar contra Nazarena Vélez, para impedirle hablar de él en los medios.

"No es un llanto en contra de mí, me parece que es algo en contra su de familia. Yo no tengo nada que ver". G-plus

En ese contexto, Barbie fue abordada por la notera de Los Ángeles de la Mañana para hablar del conflicto y se quebró en llanto, sin dar declaraciones.

Consultado por la angustia de su exnovia, Fede responsabilizó a la familia de Vélez por sus lágrimas: "De eso no puedo decir nada. No es un llanto en contra de mí, me parece que es algo en contra su de familia. Yo no tengo nada que ver. Yo de este tema no hablo más. Ella tampoco. Y si ninguno de los dos hablamos, porque sabemos cómo fueron las cosas, es la familia de ella la que está hablando. El llanto no es contra mí. No me hagan cargo también del llanto de ella. Me parece que es muchísimo. No puedo opinar absolutamente de eso".

Por su parte, Barbie explicó en Twitter el motivo de su malestar: "Me desbordó la situación. Es una etapa de mi vida donde la pasé muy mal, pero que para mí está más que cerrada (no la quiero revolver). Hace años no hablo del tema y pienso seguir de la misma manera. ¡Hoy soy muy feliz!", escribió, tratando de dar vuelta la página.