Fede Bal habló de la posibilidad de trabajar con Laurita Fernández y de los celos de su novia: “Si me ama, entendería cualquier trabajo que agarre”

Esta semana se filtró la noticia de que la productora KZO está en tratativas con Fede Bal y Laurita Fernández para que se una nuevamente con el fin de conducir una nueva versión de El gran juego de la oca. Si bien la actriz negó que haya recibido ese ofrecimiento, su ex la contradijo y reconoció que la semana que viene se volverían a ver las caras en la primera reunión de producción, al tiempo que aseguró que su actual pareja, Sofía Aldrey, entendería que él concrete este proyecto.

“Se filtró esto claramente, yo lo cuento porque es una prueba de cámara. Es como ver (cómo funciona) la pareja, es como una charla de productora. El Gran Juego de la oca se hizo acá hace muchos años y todavía no tuvimos una reunión ni nada”, le dijo Fede a Maite Peñoñori, y reconoció que “Lau es una gran conductora”. “Está haciendo hace unos años una carrera impecable y yo admiro mucho su trabajo, es muy completa. Hace mucho tiempo que no nos vemos, no tengo idea de cómo son las cosa. Y creo que esa reunión va a despertar por sí o por no”, agregó Bal, y reconoció que con Fernández solo se mandaron “mensajes en situaciones medio límites, como apoyo”.

Asimismo, Fede Bal explicó que confía en que Sofía Aldrey, su actual pareja, sea comprensiva con un proyecto que lo pondría a trabajar de nuevo al lado de su ex, con quienes ganaron una edición de Bailando por un sueño y salieron subcampeones en otra. “Claramente, mi pareja entendería cualquier proyecto que yo agarre, por más que esté una persona que en un momento de mi vida fue muy importante, que fue mi pareja”, dijo el actor.

“Si ella me quiere, me ama, si ella sabe que este programa puede armar algo lindo o un buen momento televisivo o laboral, me parece que esa es la cuestión: apoyar a tu pareja”, agregó Fede Bal, y contó cómo encaró la reconciliación con Sofía Aldrey, tras varios meses separados. “Es una cuestión de trabajar la pareja día a día. Me parece que las confianzas se van generando y los miedos a que surjan posibles celos, justamente está uno para demostrar que no pasa nada”, concluyó.