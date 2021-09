Fede Bal habló del picante "me gusta" a Barbie Vélez mientras hablaba de su boda con Lucas Rodríguez: "Lo puse como diciendo 'qué bien', no como una ofensa"

A unos días de que Barbie Vélez selle su amor con Lucas Rodríguez, Fede Bal se había convertido en noticia al poner un picante “me gusta” en un tweet que hablaba de lo ‘eufórica’ que estaba la joven previo a dar el “sí” con su novio. Y lejos de esquivarle a las repercusiones, el hijo de Carmen Barbieri rompió el silencio y reveló a qué se debió su actitud.

“Yo sé que estas cosas llaman la atención pero no tengo ninguna explicación para dar sobre eso. No me di cuenta. No lo hice con ningún tipo de ofensa. Cuando leí en esa cuenta de Twitter que decía que Barbie estaba eufórica puse un like como diciendo ‘qué bien’”, comenzó diciendo Fede en una nota que dio para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No sé cómo explicarlo. A veces uno pone likes sin querer decir si algo es bueno o malo. Fue un ‘qué lindo, está eufórica’, qué se yo”, agregó, dejando en claro que no fue en contra de la hija de Nazarena Vélez.

"Qué mejor que una mujer que fue parte de mi vida y que súper amar, hoy tenga un buen vivir y un nuevo amor" G-plus

Y cerró: “Qué mejor que una mujer que fue parte de mi vida y que súper amar, hoy tenga un buen vivir y un nuevo amor. Me parece algo súper valorable y lo único que tengo son momentos de buena onda con una persona que está viviendo un buen momento”.