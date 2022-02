Fede Bal habló del apoyo incondicial que recibe de su novia: "No podría tener una mujer al lado que me corte las alas"

Emocionado por embarcarse en un nuevo proyecto laboral al frente de Resto del mundo, el programa donde recorre distintos países y se trasmitirá por eltrece, Federico Bal destacó el apoyo incondicional que recibe de su novia, Sofía Aldrey.

“Sofía está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas. Ella me acompaña en el proyecto. Obvio que nos vamos a extrañar, pero cuando llegue van a ser lindos los reencuentros”, comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, en referencia al gran tiempo que estarán separados por cuestiones laborales.

Además, contó cómo vive este nuevo desafío: “No lo puedo creer. Todavía estoy en las nubes. Estoy tan feliz que no me entra la alegría en el cuerpo. Viajar por el mundo es uno de mis placeres más grandes. Voy a tener un programa en Canal 13 donde puedo mostrar cómo vivo el mundo, cómo vivo mis viajes”.

"Sofía está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas. Ella me acompaña en el proyecto. Obvio que nos vamos a extrañar, pero cuando llegue van a ser lindos los reencuentros". G-plus

Por otro lado, indagado por la posibilidad de trabajar con su ex, Laurita Fernández, el entrevistado cerró, sincero: “Yo creo que, laboralmente, vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto”.

"Yo creo que, laboralmente, con Laurita (Fernández) vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto". G-plus

“Con Laurita dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella a mí también. Fuimos muy felices”, cerró Federico al recordar su noviazgo con la conductora de Bienvenidos a bordo.