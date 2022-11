Fede Bal fulminó a Coscu por defender al Chapu Martínez y le lanzó duras acusaciones

Fede Bal cuestionó con todo a Coscu luego de que este defendiera al Chapu Martínez de las críticas y amenazas que recibió por la derrota de la Selección en el primer partido del Mundial Qatar 2022.

“¿De verdad? Recuerdo cuando reaccionabas absolutamente a todo lo que hacía y me delirabas, me bajabas de eventos y mandabas a tu army a tirarme hate”, escribió.

Luego, el hijo de Carmen Barbieri sentenció filosísimo: “¡Me gusta que hayas cambiado tus formas! Lo celebro. Ojalá sea sincero y para con todos”.

LA DEFENSA DE COSCU A CHAPU MARTÍNEZ TRAS EL PARTIDO DE ARGENTINA CONTRA ARABIA SAUDITA

Coscu defendió a Chapu Martínez después de que este fuera fuertemente criticado en las redes sociales al punto de recibir amenazas de muerte por el resultado del partido de Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022.

Más sobre este tema Mundial Qatar 2022: China Suárez bancó a Chapu Martínez tras ser tildado de mufa y ser agredido por la derrota de Argentina

“Les pido, por favor, que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”, dijo el streamer en sus redes.