El nuevo cambio de actitud de Fede Bal con la prensa (hoy trata de reservar su vida privada, enfocarse en el trabajo y eludir los escándalos), le valió una fuerte crítica de Jorge Rial, quien lo trató de "creído y altanero".

Dicho comentario llevó a que el actor y director de la revista Nuevamente juntos saliera a defenderse en Twitter y le responda, todavía más punzante, en el ciclo Por si las Moscas, por La Once Diez.

"¿Por qué creés que muchas veces es más atractivo de tu vida, tus quilombos, que de tu trabajo? ¿Te sentís preso de esa situación?", le preguntó el conductor radial. Y Fede contestó: "Totalmente. También me siento responsable. Yo durante mucho tiempo, tal vez en el Bailando y tal vez en mi vida, expuse parejas. Y hoy me arrepiento de haber abierto el juego a que los periodistas opinen, o el hecho de mostrarme en las redes sociales. Hoy, si te fijas, en mis redes es 100% trabajo. Las uso para comunicar obras y eventos porque me di cuenta que si pongo lo que pienso trae una cola de una semana y media de chimentos... Mis escándalos rinden y es triste que rinda un tema como el de mi ex (Barbie Vélez), que hace tres años judicialicé y terminó. Pero genera rating".

"Rial dijo que estoy altanero, que hablo como Coppola, pero si no le doy la data para que haga un par de programas más es porque estoy en un proceso que necesito para mi vida". G-plus

En esa línea, argumentó: “En la cabeza de un artista, si es un artista de verdad, no tienen que estar los conflictos, porque los conflictos no venden entradas. Mirame a mí, en el año que más decidí apartarme de la tele, de la exposición y de las notas amarillistas, es el momento en el que mejor me fue: filmé dos películas, hice una obra. La gente no quiere más ver problemas... Y yo no soy un artista, soy un improvisado que todos los días me ocupo por ser un mejor actor, divertir a la gente”.

Atentos a su reflexión, le preguntaron directamente por las últimas críticas de Rial: "Hace poco leí que estás agrandado", le comentaron, abriendo paso a un fuerte descargo. "Hoy no le doy más de comer a los programas de la tarde y Jorge Rial hace unos días me dijo que estoy altanero, agrandado, que siente que hablo como Francis Ford Coppola, pero si no le doy información o data para que haga un par de programas más es porque estoy en un proceso que necesito para mi vida. El chico que contestaba... Mi nueva postura es ‘que diga lo que quiera’. Y si es una forma de ser altanero, soy el más altanero del mundo”, sostuvo Bal, con firmeza.