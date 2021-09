Fátima Florez se conmovió tras homenajear a Gilda en La Academia: “Es una artista de lujo y hacerla me llena el corazón”

A 25 años de su trágica muerte, diversos medios homenajearon a Gilda y en La Academia de ShowMatch se plegaron a esta movida con una conmovedora interpretación de Fátima Florez, que bailó y cantó caracterizada como la artista. Al finalizar su actuación, la humorista se mostró muy emocionada de haber podido dar vida por algunos minutos a su ídola.

“Me provoca una emoción muy especial hacer a Gilda y ver a estos seguidores que año a año se hacen más grandes y le son fieles. Es una artista de lujo y hacerla me llena el corazón. La hago hace varios años porque me hace bien”, dijo Fátima al terminar su actuación frente a Marcelo Tinelli. “Me conecto, me comunico. Me ha ayudado en momentos difíciles de mi vida. Es muy especial hacer a Gilda. Yo pido perdón, porque sé que los fans a veces exigen más, pero lo hago con el corazón. La amo realmente”, agregó.

“Ayer no podía dormir porque dije ‘son 25 años, son muchas emociones’. Gilda fue de las primeras mujeres en lanzarse en un ambiente que era muy dominado por hombres, alzó bandera, así que merece mi respeto y mi admiración”, reveló Fátima Florez. “Creo que cada vez que alguien canta una canción de ella, te llega al corazón y te acaricia el alma”, concluyó.