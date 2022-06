La familia de Martín Salwe no soporta verlo en El Hotel de los Famosos: "El papá quiso sacarlo"

La cancelación de algunos personajes de los medios de comunicación a raíz de sus dichos o actos, ya sea en su vida pública o privada, alcanzó a personalidades de todo el mundo, y la familia de Martín Salwe se mostró preocupada por su futuro.

Las maquinaciones del exlocutor de La Academia de ShowMatch y Cantando 2020 en El hotel de los famosos lo colocó en la mira de varios usuarios de redes sociales que llaman a repudiarlo junto con el resto de integrantes de “La familia” en cuanto termine el reality.

En vista de esto, la familia de Salwe se mostró muy preocupada por el futuro del joven, de apenas 24 años, luego de que muchos exparticipantes del reality hablaran pestes de él, y otras figuras del medio como Marian Farjat salieran a relatar malas experiencias con él.

LA REACCIÓN DE LA FAMILIA DE MARTÍN SALWE ANTE EL PELIGRO DE LA CANCELACIÓN TRAS EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

En Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), Kate Rodríguez les contó a Pampito y Estefi Berardi que los cambios repentinos en los comportamientos de algunos participantes es debido al contacto que tienen con sus familias.

“No nos olvidemos que desde hace un mes ellos están recibiendo visitas y saben lo que está pasando afuera. Hay muchos personajes que cambiaron, aunque no es el caso de Martín Salwe, que metió cuarta y dijo ‘voy por esto’”, dijo la panameña.

“Lo que hizo es totalmente consciente, sabe que la gente lo tiene mal, que lo detesta, sabe todo esto”, agregó Kate. “O no toma conciencia porque el papá quiso sacarlo y él dijo ‘no me voy’. No se quiere ir bajo ningún punto, va a seguir ahí con la misma actitud”, señaló Estefi Berardi.