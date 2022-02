Facundo Arana reflexionó sobre los primeros pasos de su hija como modelo: "No elijo su vida"

Luego de que María Susini se mostrara orgullosa por los primeros pasos de su hija como modelo, Facundo Arana, siempre muy unido a su familia, reflexionó sobre el debut de India en el mundo del modelaje.

En primer lugar, el actor aclaró que tanto su hija mayor, que tiene 13 años, como sus otros nenes, Yaco y Moro, son quienes elijen qué caminos tomar en la vida y que él, lejos de limitarlos, los apoya cuidándolos.

"India no tiene un camino, sino 14 mil que quiere recorrer. Eso es lo que le aplaudo. Si a los chicos los veo con una sonrisa, no me importa lo arriesgado que pueda ser. Si están con una sonrisa, van a ver a María y a mi pegados como granaderos al lado todo lo que ellos quieran", expresó en diálogo con Pablo Montagna.

QUÉ DIJO FACUNDO ARANA SOBRE EL DEBUT DE SU HIJA COMO MODELO

"Me considero un acompañante de lujo y cuidador de su seguridad hasta donde vayan mis obligaciones. No elijo ni su vida, ni su sexualidad, ni sus elecciones. Es su vida. Yo soy el papá, me voy encargar de que puedan leer, escribir y que sean educados. Todo el resto es de ellos", cerró Facundo, orgulloso de la elección de su hija, remarcando que poco le importan las opiniones de los haters.