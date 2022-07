Facundo Arana habló por primera vez del encuentro con Romina Gaetani y del impacto de su acusación en su familia

A un mes y medio de estar en el centro de la escena, por la acusación de malos tratos y de violencia de Romina Gaetani, Facundo Arana habló a fondo de la charla íntima que tuvo con la actriz y del impacto que generaron sus dichos en su familia, compuesta por María Susini, y sus hijos Yaco, India y Moro.

"No tengo mucho para decir al respecto. Todo es muy intenso. Miro y del otro lado está Romi. Por ser un tema tan sensible, lo dejamos en manos de abogados. Nosotros encontramos, resolvimos nuestras diferencias. No eran tantas como yo suponía que podían ser", comenzó diciendo el actor en LAM.

"Nos pusimos de acuerdo. Nos miramos, nos abrazamos y nos fuimos cada uno a su casa", continuó Arana, sobre el cara a cara con Gaetani, en el que pudieron aclarar sus diferencias.

En ese delicado marco, Facundo agregó: "A mí me definen mis acciones. Soy como soy. Me hubiera encantado recordar determinadas cosas. No me acuerdo. Pero tampoco puedo decir 'esto es mentira' porque con ella tenemos confianza y nos hemos dicho algunas cosas. Hago silencio respetuoso".

Sobre el encuentro con Romina Gaetani, detalló: "Fue una conversación muy amena. Nos pusimos de acuerdo. Tanto ella como yo vivimos la profesión con mucho respeto. Me sorprendió todo. Pero ya está todo aclarado. Eso me dio mucha paz… La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular".

FACUNDO ARANA HABLÓ DEL APOYO DE MARÍA SUSINI Y DE SU FAMILIA

Dos días después de que Romina Gaetani se sentara en LAM y dijera que "con Facundo tuve situaciones no gratas. Me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela", María Susini salió al aire en el programa de Ángel de Brito y echó por tierra que su esposo sea una persona agresiva.

Consultado recientemente por el apoyo público de su pareja, Arana le dijo al notero de LAM: "De María no me sorprende. Es una leona y un ser humano. Todo en uno".

Luego Facundo contó cómo impactaron las declaraciones de la actriz en sus hijos, Yaco, India y Moro, con quienes también tuvo una conversación íntima.

"Fue lindo mirar a los cachorros, y decirles '¿qué?'. Me hicieron todas las preguntas que me tenían que hacer. (Con María) las respondimos como padres", concluyó Arana.