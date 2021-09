Fabiana Cantilo y una sorpresiva confesión sobre su historia de amor con una famosa figura: "¡Primicia! Fui amante de Andrés Calamaro"

En medio de una imperdible entrevista que le hizo Jey Mammon a Fabiana Cantilo en Los Mammones, la cantante sorprendió al revelar el vínculo sentimental que la unió con Andrés Calamaro.

“Yo salía con todos músicos de rock. ¿Con quién no salí?”, fue una de las frases de la invitada que sirvió como hilo conductor para la siguiente pregunta del presentador, que quiso saber más sobre qué piensa de su colega.

“¿Le saldrías de garante a Andrés Calamaro?”, indagó Jey. A lo que Fabiana, respondió: “¿Eh? ¡Qué pregunta rara y me gustó! Primero, ni en pedo porque hace años que no me llama... ¡Llamá, Andrés!”.

Fue entonces que, ante la consulta del conductor sobre si estaba mal con Calamaro, la artista dijo lo suyo sin vueltas: “No, no está todo mal. Yo era novia de Andrés… era amante. ¡Primicia!”.

“Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mí, no el pelot… Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Y me acuerdo que a la noche lo pisábamos a su hermano (Javier Calamaro) porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir”, cerró la entrevista, sin filtro.