Fabián Doman sorprendió al aire al anunciar su renuncia a Intratables: "Voy a cambiar de profesión"

Fabián Doman fue noticia luego comunicar que dejará de conducir Intratables, así como también Radio La Red. En la última emisión del programa de América, el ex conductor dejó a todos los televidentes sorprendidos con su anuncio y reveló que no se irá a otro canal ni a otra radio, sino que trabajara como director institucional en una empresa argentina.

“Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar si se quiere en cierto modo de profesión. Voy a ser, desde mañana, el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor”, comenzó.

Luego, el periodista continuó y explicó por qué negaba los rumores de su salida de la televisión: “Se resolvió en las últimas horas. Vos dirás, ¿pero porqué nos decías que no? Porque era no, y mi falta de cerrarlo era porque en el fondo me costaba dejar el periodismo”.

Doman hizo un repaso de cómo fueron sus años ejerciendo la profesión. “Poca gente lo sabe, yo comencé en esto no siendo peridista, empecé como asesor de comunicación e imagen, fui jefe de prensa de una campaña presidencial en 1989. Después hice periodismo y después lo dejé. Saben que viví en Estados Unidos”.

Finalmente, Fabián hizo una reflexión y agradeció a todos los que lo siguieron estos años: “En parte vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time. Me costó mucho tomar la decisión porque yo no cambio de empresa, cambio de profesión y es un cambio de vida”.