Fabián Doman no pudo evitar el llanto en vivo al recordar a Mauro Viale: "Hace 20 minutos que no paro de llorar"

Este domingo, la muerte de Mauro Viale tomó por sorpresa a muchos de sus colegas que no se esperaban en absoluto comenzar la semana con esta trágica noticia. Uno de ellos fue Fabián Doman, que en una entrevista telefónica se mostró muy conmovido por esta noticia, al punto de quebrarse mientras hablaba de la persona a la que aseguró que le debe su carrera televisiva.

En diálogo con Rodrigo Lussich, que brindó la triste noticia en El Show de los Escandalones, Doman salió al aire con la voz notablemente quebrada. “¿Cómo estás Rodrigo? Bueno… disculpame. ¿Sabés lo que pasa? Si yo trabajo en televisión es por él. Tuve la suerte de trabajar con él en Impacto a las 7 y él me enseñó todo sobre cómo se hace un programa a la mañana”, dijo el conductor de Intratables entre lágrimas.

“Después hicimos más programas y así tuve la suerte de trabajar con uno de los más grandes periodistas que ha tenido la televisión en la Argentina y me cuesta mucho, no puedo hablar. Hace como 20 minutos que no paro de llorar”, se sinceró Doman. “Mirá que, con el periodismo que hago yo, uno está curtido, tengo la piel dura y nada te conmueve, pero yo no estaba preparado para que Mauro… Lo único que me alegro es que le pude decir en privado y en público que es un gran maestro”, concluyó el periodista.