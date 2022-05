Fabián Doman criticó a Tamara Pettinato por no hablar de la internación de Felipe: "Podría darle el pésame a la familia del fallecido"

Un móvil de Momento D estuvo en la clínica psiquiátrica Solar Colonia en Castelar a donde fue trasladado Felipe Pettinato tras el incendio en su departamento en donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo. Tamara Pettinato es quien sigue más de cerca a su hermano y en su salida de la institución evitó hacer declaraciones, lo que molestó a Fabián Doman.

“Permiso, tengo que subir al auto”, solo se la escuchó decir a la panelista de Bendita, mientras se subía con su madre Karina Al Azem a su camioneta, y dejaba atrás los micrófonos de los periodistas que estaban en el lugar, unos días después de haber tenido un encontronazo con la cronista del ciclo de eltrece.

Silvia Fernández Barrio y Cinthia Fernández criticaron el silencio de la hija de Roberto Pettinato, mientras que Pampito la defendió. El conductor del ciclo, por su parte, no tomó bien la actitud de la actriz. “Entendemos toda la parte de que no quiere hablar con los medios, pero podés decir ‘buenas tardes, no vamos a hablar, queremos mandar nuestro pésame’. Y nada más”, aseguró.

"Podés decir ‘buenas tardes, no vamos a hablar’. Es un tema doloroso donde la familia Pettinato todavía no le envió sus públicos respetos a la familia de la víctima". G-plus

TAMARA PETTINATO SE NEGÓ A HABLAR DE LA INTERNACIÓN DE SU HERMANO FELIPE Y FABIÁN DOMAN LA REPROBÓ

“¿Se acuerdan cuando defendimos a la ex de Rodrigo de Paul, Camila Homs? Súper respetuosa, dijo ‘te pido disculpas, no voy a hablar’”, afirmó el animador del ciclo, mientras Pampito lo cruzaba. “No se puede comparar, estamos hablando de una chica que se había separado y este es un caso judicial”, dijo.

Más sobre este tema Fuerte información sobre el caso de Felipe Pettinato: "Es inminente la imputación por homicidio"

“Podés decir ‘buenas tardes, no vamos a hablar’”, insistió el ex de Evelyn von Brocke. “Es un tema doloroso donde la familia Pettinato todavía no le envió sus públicos respetos a la familia de la víctima”, lanzó, fuerte.

Más sobre este tema Flor de la Ve habló del cambio de postura de Roberto Pettinato sobre el caso de su hijo: "Hay que llamarse a silencio"

“Tamara se está haciendo cargo de todo. Es la que está ahí, la que lo va a visitar”, destacó. “Pero trabaja en los medios, no es una familia que desconozca esto”, cerró.