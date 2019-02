Con motivo de mimar a su novia por San Valentín, Fabián Cubero (40) le regaló un anillo a Mica Viciconte (29), con quien lleva un año y medio de relación.

Con la joya en su mano, Jorge Rial le preguntó a la integrante de la revista Nuevamente juntos si era una alianza de compromiso, y ella lo negó con frialdad: "Es un regalo, nada más... No sé lo que es comprometerse con alguien, nunca me comprometí. Es la primera vez que me regalan un anillo", dijo Mica, en el móvil de Intrusos, sin imaginar que el futbolista le mandaría un mensaje mientras estaba al aire... ¿para pedirle casamiento?

"Me escribió Fabi. Dice: 'Jaja, parece, pero no (es de compromiso), sino te lo hubiera dicho'", leyó Mica, omitiendo el final, que decía "salvo que vos quieras casarte". G-plus

"Me escribió Fabi. Es un tarado. Dice: 'Jaja, parece, pero no (es de compromiso), sino te lo hubiera dicho...'", leyó Viciconte, omitiendo el final del mensaje de Cubero.

Sin embargo, no puedo evitar que el cronista, Guido Zaffora, lo leyera en su totalidad y la mandara al frente. "No, pará, Jorge, lo voy a decir. Fabián le dice en el mensaje: 'Salvo que vos quieras casarte'. Lo acabo de ver".

Inmediatamente, y con énfasis, Mica expresó: "Es un chiste, lo hizo a propósito porque sabe que estoy al aire".