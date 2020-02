Fabián Cubero confesó su radical diferencia con Mica Viciconte: "A mí, a los 10 minutos se me pasa el enojo"

Días atrás, Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte enfrentaron rumores de crisis. Mientras que la panelista de Incorrectas se encuentra instalada en Villa Carlos Paz, donde se presenta con la obra Atrapados en el museo, el exfutbolista sigue de cerca sus compromisos laborales en Buenos Aires.

En un fugaz paso por las sierras cordobesas para visitar a su novia, el exmarido de Nicole Neumann contó cómo hacen para superar la tensión en la pareja. “Hablando y justamente en este punto es donde diferimos. Yo soy más de dejar pasar y ella es más de hablar, de dejar las cosas en claro. A mí, a los 10 minutos se me pasa el enojo”, aseguró Cubero, en comunicación con la revista Caras. “Y a mí me dura cuatro días”, comentó Viciconte. “Y si no lo hablamos le dura más aún”, bromeó el exfutbolista, sobre las radicales diferencia entre ellos.

“Creo que hay que tratar cada tema. Si a vos te molesta algo o algo te incomodó, nos sentamos y lo charlamos lo más rápido posible. Cuando no se habla, el enojo sigue y sigue por días, algo que no es bueno para nadie”, profundizó Mica. “De todas maneras nunca tuvimos un gran enojo, sino simplemente discusiones o diferencias de pensamientos que tienen que ver con la manera de actuar de cada uno ante desafíos o situaciones que la vida nos va planteando”, completó la actriz.