Daniel Scioli y su expareja Gisela Berger están envueltos en un nuevo escándalo. Esta vez no es por su relación sino por los fuertes mensajes que les dedicó Lorena, la hija mayor del ex Gobernador de Buenos y ex candidato a Presidente.

Primero, Lorena criticó en Twitter a su papá y a Berger por no dejar que su hija Francesca esté presente en el bautismo de su hijo Felipe: “Es una pena que mi hermanita no haya compartido con nosotros este momento tan especial. Bautismo #Felipe. Lamento que haya adultos tan mezquinos”.

Y luego apuntó directamente contra Gisela: “A la ‘gran madre’ alguien le debería enseñar que por nuestros/as hijos/as, muchas veces hacemos cosas que no son de nuestro total agrado”.

Lorena: "El padre me miente y la ‘gran madre’ me bloquea. Quiero ver a mi hermanita. ¿Qué me sugieren?” G-plus

Enojada, Lorena, que fue reconocida como hija por Daniel en 1993 luego de que su mamá Margarita Rentería Beltrán le ganara un juicio por filiación al político, agregó: “¡¡Si a los 12 años ya exigía y luchaba por el cumplimiento de mis derechos, imaginate a los 41!!”.

Muy picante, la hija mayor de Scioli cerró: “Primero hay que acomodar la escala de valores, sino no esperés que la vida te premie con aquello que deseés. El padre me miente y la ‘gran madre’ me bloquea. Quiero ver a mi hermanita. ¿Qué me sugieren?”. ¡Muy fuerte!