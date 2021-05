Explosivo tweet de Dalma Maradona contra Andy Kusnetzoff y Juana Viale: "Lo único que les importa es el rating"

Muy atento a lo que ocurre en la TV, un seguidor de Twitter le preguntó a Dalma Maradona por qué Leopoldo Luque, el último médico de Diego Maradona que está siendo investigado por la Justicia, estaba en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

Entonces, Dalma contestó sin filtro apuntando muy fuerte tanto contra Juana Viale como contra Andy Kusnetzoff por haber llevado a Matías Morla a PH Podemos Hablar (Telefe). "No veo TV a esa hora hace rato. No le creo más a nadie. Primero, Andy con Morla y ahora los Viale con Luque... Ninguno es amigo mío e imagino que lo único que les importa es el rating, así que está perfecto. Pero contestando tu pregunta, NO, no miro nada", le dijo.

"Me da mucha pena que alguien que hizo sacrificio para ser médico y estudiar termine en esto por alguien que sin duda se quería morir", respondió una mujer.

Entonces, Dalma le puso los puntos: "Si no sabés, no hables. Lo que sale en la TV no es lo único que pasa. Un poquito más de respeto. Este tipo hizo MAL SU TRABAJO PORQUE LE GANÓ EL CHOLULISMO".

"Libertad de prensa, ¿si fueran amigos tuyos deberían pedirte permiso?", contraatacó otra usuaria. A lo que Dalma no se quedó callada: "Sabés cómo me tienen con la libertad de prensa... Esa excusa es de los mediocres para justificar las mentiras que venden en TV. Y por mala suerte no hay consecuencias de sus mentiras ni piden disculpas. Igual, lo que importa es la Justicia".

Y cuando un hombre le remarcó que debería ver a Luque en la "mesaza", ella aclaró que jamás lo haría. "¿Para qué? Nada de lo que diga va a cambiar mi manera de verlo y lo peor de todo NADA VA A CAMBIAR LO QUE PIENSA LA JUSTICIA", sentenció.

¡Fuerte!