Explosivo posteo de Cinthia Fernández contra Floppy Tesouro: "Que deje de robar con eso también"

Cinthia Fernández sigue dando de qué hablar en sus redes sociales. En esta oportunidad, disparó un fuerte posteo contra Floppy Tesouro, tras acusarla de copiarles diseños de ropa de su cápsula.

"En sus redes tiene tips para el deporte, pero no logra hacer ni una dominada…", escribió Cinthia en una historia de Instagram, en la que subió una foto de su colega con el rostro tapado, en Bienvenidos a bordo, sin poder hacer correctamente el ejercicio físico.

Y agregó, picantísima: "Pero ojo, che, que da re buenos consejos del gym. ¡Que deje de robar con eso también!".

FLOPPY TESOURO SE DEFENDIÓ DE LA ACUSACIÓN DE PLAGIO DE CINTHIA FERNÁNDEZ

Esta semana, Ciudad se comunicó con Floppy Tesouro, quien rechazó las acusaciones de Cinthia Fernández.

"¡Gracias! Pero no tengo nada que decir al respecto. Lo que subieron no pertenece a mi capsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca. No me gusta confrontar, no es mi estilo, así que no voy a contestarle", dijo.

Acto seguido, Floppy Tesouro descartó hablar en privado con Cinthia Fernández para aclarar la confusión: "No tengo nada que hablar con Cinthia, nos manejamos diferente. Y lo que están subiendo no es mi capsula actual".