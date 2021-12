Explosivo mensaje de Wanda Nara tras la entrevista de China Suárez a Alejandro Fantino: "Algunas tormentas llegan para limpiarte el camino"

Luego de que Wanda Nara y Mauro Icardi le dieran una picante entrevista a Susana Giménez, China Suárez charló con Alejandro Fantino e hizo referencia a su acercamiento al futbolista del PSG sin dar demasiados detalles.

Horas después de que las declaraciones de China -que remarcó que no le dará explicaciones a nadie de lo sucedido más que a sus hijos- Pity la numeróloga, que es muy amiga de Wanda, le dedicó a la empresaria un contundente mensaje a través de sus stories de Instagram.

Al leerlo, Wanda quiero darle más visibilidad y volvió a compartirlo en sus redes junto al emoji de corazón.

"No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida, algunas llegan para limpiarte el camino" G-plus

¿Qué dice la picante reflexión? "No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida, algunas llegan para limpiarte el camino", se puede leer en el Instagram de la empresaria.

QUÉ DIJO CHINA SUÁREZ SOBRE EL ESCÁNDALO CON WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En su entrevista con Alejandro Fantino para Star+, la China hizo referencia al Wanda Gate:"Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones, y a lo mejor suene soberbio, o rebelde cuando era más chica, pero el día en que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos".

Y agregó: "Yo ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. No me lo banco. ¿Y adonde saliste, y adonde estuviste, y con quién? No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada. Porque no tengo ganas".

¡Fuerte!