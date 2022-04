Explosivo mensaje de Jorge Rial contra Guido Záffora tras escucharlo hablar de las internas en Intrusos: "Tan idiota"

Marcela Tauro reveló que en el chat paralelo de Intrusos criticaban a Jorge Rial. En este contexto, Guido Záffora habló de las internas en el programa del que supo ser parte.

El panelista contó en LAM que en una oportunidad tenía su celular conectado al plasma en el que les mostraba contenido de redes sociales a los televidentes. Entonces, se vio su chat privado con Mariana Brey.

"Al ver eso, D’Amato señala la pantalla y le dice a Jorge ‘ahí está el chat de la Brey’. Ustedes me conocen y saben que nunca me enojo en la vida, pero empecé a los gritos porque me pareció horrible y espantoso lo que hizo Débora”, contó Guido en el ciclo de Ángel de Brito.

Más sobre este tema Jorge Rial defendió a Débora D'Amato y reveló la verdad del chat paralelo de Intrusos: "Alguien se equivocó y me chateó a mí"

Al escuchar a Guido apuntando fuerte contra Débora D'Amato por haberlo mandado al frente con la charla que se vio en pantalla, Jorge lo fulminó tildándolo de "idiota".

EL FUERTÍSIMO TWEET DE JORGE RIAL A GUIDO ZÁFFORA

Enojado y sin nombrarlo directamente, Rial afirmó en Twitter: "Me acuerdo cuando el bolud... chateaba pasando información de Intrusos y se olvido que tenía su teléfono todavía conectado al plasma...".

"Él era el informante. Pocas veces me topé con alguien tan idiota" G-plus

"Su carita cuando vio que todos estábamos leyendo lo que ponía... Él era el informante. Pocas veces me topé con alguien tan idiota", sentenció Jorge, re picante con Guido.

Jorge aseguró así que Guido le pasaba información a Mariana, luego de que el panelista aclarara que en la charla sólo habían arreglado para merendar juntos.

¡Se picó!