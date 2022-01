Explosivo chiste de Flor Peña sobre la fama de mujeriego de Benjamín Vicuña: "Tiene un corazón tan grande que entran muchas"

Florencia Peña aprovechó la amistad que está construyendo con Benjamín Vicuña en el rodaje de Miénteme para lanzar un explosivo chiste sobre la fama de mujeriego del actor, expareja de China Suárez y Pampita.

Más sobre este tema Alejandra Maglietti contó su encuentro en un bar con Benjamín Vicuña: "Me pidió un cigarrillo"

"Tiene un corazón tan grande que entran muchas", bromeó la actriz y conductora de Flor de Equipo, en un divertido mano a mano con Alejandra Maglietti.

EL PÍCARO DIÁLOGO ENTRE FLOR PEÑA Y ALE MAGLIETTI SOBRE VICUÑA

Alejandra Maglietti: -Yo conté en Bendita que Benjamín me pidió un cigarrillo. Lo único que hizo el pobre hombre fue pedirme un cigarrillo en un bar. No me encaró, no me tiró onda. Eso fue todo.

Florencia Peña: -Que Benjamín te pida un cigarrillo ya es que te tiró onda…

Maglietti: -Dejémoslo en paz. Pobre.

Más sobre este tema La frase sin filtros de Flor Peña a Alejandra Maglietti por tener una cuenta falsa en Instagram: "Vos porque sos pirata"

Peña: - Es lo más. Pero bueno, quitémosle esto a Benjamín, porque son muchas manchas las que tiene ese pibe. Yo siempre que lo veo le digo '¿qué hiciste ahora?'. Lo queremos, le mandamos un beso. Tiene un corazón enorme… Tiene un corazón tan grande que entran muchas.