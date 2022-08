Explosivas declaraciones de Nazarena Vélez sobre Laurita Fernández: "Con Barbie, se comportó como la China Suárez"

A seis años de la conflictiva separación de Barbie Vélez y Fede Bal, Nazarena Vélez opinó como nunca, y sin filtros, contra Laurita Fernández, quien se puso de novia con el hijo de Carmen Barbieri después de la relación con su hija.

Las filosas declaraciones de Nazarena en LAM surgieron luego de ver una nota de Laurita, negando una reconciliación con Nicolás Cabré. Una risa de Vélez en pleno debate, dio paso a que Ángel de Brito ponga en escena el conflicto retro. Y Vélez no dudó en comparar a Laurita con la China Suárez.

NAZARENA VÉLEZ, LETAL CON LAURITA FERNÁNDEZ

Estefi Berardi: -En nota con Catalina Dlugi, Laurita dijo que con Cabré fue con el único hombre que pensó en tener hijos.

Fernanda Iglesias: -Cuando salía con Fede Bal también dijo que quería tener hijos.

Ángel de Brito: -Ah, dice siempre lo mismo…

Nazarena Vélez: -No tengo nada para decir. Nada me interesa menos que esta nota.

Ángel: -Tengo una con Fede Bal…

Fernanda: -Pero, ¿por qué le guardás rencor a ella?

Nazarena: -No le guardo rencor. No me cae bien.

Yanina Latorre: -Pero fue Fede el que le falló a ella (Barbie Vélez).

Nazarena: -Eso, sin ningún lugar a duda. Pero ella no me cae bien.

Yanina: -Sino sos Wanda con la China…

Yanina: -No. Pero si vamos a juzgarla a la China y a todas las mujeres con la misma vara...

Ángel: -¿Vos decís que Laurita es igual que la China?

Nazarena: -Sin ninguna duda. Con Barbie se comportó de la misma manera.

Ángel: -Porque lo fue a buscar a Fede cuando estaba con Barbie…

Nazarena: -Nadie va a buscar a nadie, pero si acá todas somos compañeras de trabajo y yo me meto con el novio de Pía (Shaw). Después vengo y la abrazo. No me parece. Igual, le terminó haciendo un favor. Ellas eran compañeras de teatro. Se iban a comer juntas….