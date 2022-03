Explosivas declaraciones de Mica Viciconte sobre su enojo con Robertito Funes: "Se burlaba de la voz de Fabián Cubero"

Un furioso tweet de Mica Viciconte destapó una interna entre la participante de MasterChef Celebrity con Robertito Funes. Sin embargo, en Intrusos ella habló de la molestia que venía teniendo con el periodista, mucho antes del conflicto porque la llamaba “Vichiconte”. ¡Y sumó a Fabián Cubero a la disputa!

“No importa de donde es mi apellido. En mi familia es ‘Viciconte’ y acá lo que yo discuto es la intención. Esa misma persona se burló de mí y de mi pareja por la voz. Además me dice ‘Vichiconte’ cuando hay mala leche y ni lo conozco y no comparto”, lanzó, enojada en un mensaje que le envió a Maite Peñoñori.

“Se burlaba haciendo notas desde un balcón y lo imitaba”, reveló, sobre el origen de su enojo. “Hacerse el gracioso con algo a lo que yo no le di lugar me parece que no corresponde y más siendo compañeros de canal”, se despachó.

LA ADVERTENCIA DE MICA VICICONTE A ROBERTITO FUNES

Pero no fue todo. Mica también amenazó con negarse a participar de ViajeChef, el ciclo en el que el conductor entrevista arriba de un auto al último eliminado de MasterChef Celebrity.

“Si no me nombra como corresponde y no respeta mi apellido, lamentablemente no se va a concretar esa nota si llego a quedar eliminada”, advirtió, picante.

“Yo no le falté el resto. No me burlé de él como hizo con varias personas, como por ejemplo a Gerardo Sofovich y sus gastadas a varias personas del medio”, arremetió, mientras todos en Intrusos lanzaba un “uhhh” a coro sobre sus picantes declaraciones.