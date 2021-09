Explosiva frase de Sabrina Rojas sobre cómo la conquistó Tucu López: "Caí rendida a la pasión"

Luego de que Tucu López contara que le cocinó a su novia, Sabrina Rojas, una de sus recetas "mágicas" para conquistarla con sus habilidades culinarias, la modelo y actriz habló muy enamorada del "pollo de la pasión" que degustó en una de sus citas.

"Uy, pero no sabés lo rico que es. Es muy muy sabroso. ¡Pero muy, eh! Y así quedé, caí rendida a la pasión. Nunca lo había comido. Yo no sé muy bien cómo lo hace porque no puede decir los ingredientes pero es riquísimo realmente. A ver... Ya me lo hizo dos veces y en ambas estuvo espectacular", aseguró Sabrina en El Espectador (CNN Radio) sobre la receta especial de su novio.

Además, muy enganchada, la expareja de Luciano Castro elogió a su pareja y remarcó que brilla en la cocina cada vez que le prepara algo.

Más sobre este tema Tucu López habló de su fama de mujeriego en medio de su noviazgo con Sabrina Rojas: "Depredador es una palabra espantosa" Fuerte sincericidio de Luciano Castro sobre la relación de Sabrina Rojas y Tucu López: "Es raro verlos juntos"

"Cocina muy bien y creo que tiene recetas que son superadoras o van levantando la vara, así que vamos a ver qué onda", cerró, enamoradísima.

"A Sabrina le preparé el pollo de la pasión, que es una receta que te da la Pachamama para que la uses en alguna ocasión especial y da muy buenos resultados. Lo que no puedo hacer es revelar cómo se prepara, porque entonces pierde el efecto, que es notable", había dicho Tucu también en diálogo con El Espectador sobre el plato especial con el que conquistó a su novia.

¿Cómo lo preparará?