Explosiva frase de Melody Luz contra la ex de Alex Caniggia: "Hay mucha 'busca' queriendo ver de dónde se cuelga"

A Melody Luz le habían caído pésimo las declaraciones de la exnovia de Alexander Caniggia, y aprovechó la oportunidad para dedicarle una filosa ironía a Macarena Herrera antes de viajar a Marbella a conocer a Mariana Nannis.

"La que puede, puede, y la que no lo mira desde su casa", disparó la ex El Hotel de los Famosos en La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

En un principio, Melody explicó su mini luna de miel con el mellizo de Charlotte Caniggia: "Nos vamos a Europa y empezamos con Marbella, donde está mi suegra hermosa".

En ese momento, Horacio Cabak comentó que era "la presentación oficial" y Mariano Caprarola se refirió a Nannis: "Ya la quiere, eso es importante. No quería a ninguna, y a esta la quiere. No llegó ninguna a Marbella".

Por eso, Melody Luz se jactó del cariño de su suegra, Mariana Nannis: "Yo lo creo que me quiere. La primera y la última (que llega a Marbella). Ya llegué. Amo. Mejor ni hablar de las que llegan a lo que pueden. Pobrecitas. La que puede, puede, y la que no lo mira desde su casa".

MELODY LUZ Y OTRO PALITO PARA MACARENA HERRERA, LA EX DE ALEX CANIGGIA

Por otra parte, cuando Horacio Cabak le preguntó a Melody Luz si había mujeres que intentaban seducir a Alexander Caniggia, ella volvió a apuntar contra Macarena Herrera.

"No me fijo en eso. Si hay mucha 'busca' queriendo ver de dónde se cuelga para que la nombren, para aparecer. Y bueno, da mucha lástima. Pero bueno", chicaneó.

"Hay un 'intento de', porque tampoco es que se llega a algo", cerró Melody Luz ácida contra la ex de Alex Caniggia.