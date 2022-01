Explosiva frase de Melina Eugster sobre su coqueteo con Manu Urcera a espaldas de Nicole: "Si pasaba, pasaba"

Las explicaciones de Melina Eugster (29) sobre sus pícaros chats con Manu Urcera (30), en donde conversaron la posibilidad de encontrarse a solas, agigantaron el escándalo en el que quedó envuelta Nicole Neumann (41).

"En una de esas podía llegar a pasar que me diera cabida. Si pasaba, pasaba", expresó entre risas la promotora de automovilismo y madre de un nene de 1 año y 10 meses .

Luego, en una nota con A la tarde, también modelo aclaró que fue Manu quien consiguió su contacto con la intención de conocerla: "Fue a partir de octubre, pero no eran charlas constantes porque yo a él no le escribía. Mucho menos por su situación de él de estar en pareja, pero podíamos llegar a coincidir en Año Nuevo, porque acá es muy común ir a pasarlo a Las Grutas, es una escapada que queda muy cerca".

LA SINCERIDAD BRUTAL DE MELINA EUGSTER SOBRE SUS DESEOS CON MANU URCERA A ESPALDAS DE NICOLE NEUMANN

Al final, cuando le preguntaron si la intención de Manu Urcera era "tener un touch and go" con ella a espaldas de Nicole Neumann, Melina Eugster fue contundente: "Eso era lo que más o menos habíamos hablado. Pero obvio que no se pudo porque tenía toda la gente atrás , su familia y fue imposible. Quedó ahí. Yo no lo vi un mucho menos".

"Solamente era el encuentro, nada más. Tampoco quería que se peleen Manu Urcera y Nicole Neumann ni que esto salga a la luz", cerró Melina Eugster.