Explosiva discusión de Cinthia Fernández con Yanina Latorre al aire: "No tenés la palabra sagrada ni siempre la razón"

Esta semana, Cinthia Fernández contó en LAM que Nicole Neumann y Fabián Cubero "están viviendo un momento de paz", tras incesantes conflictos personales y mediáticos, producto de una intervención quirúrgica que le tuvieron que practicar a una de sus tres hijas.

En ese marco, la modelo top no ocultó su enojo con la “angelita” por dar información de la menor en TV. Cinthia salió a responderle filosa y terminó protagonizando una tremenda discusión con Yanina Latorre, sobre las internas entre Nicole y Cubero, Mica Vicicone… ¡y los canjes!

Cinthia: -¡Qué patética! Aparte ella es tan básica que siempre que doy una noticia piensa que lo hablo con Micaela.

Yanina: -¿Por qué hablás mal de Nicole, cuando ella se enoja por decir que das una información que es mala? Evidentemente tu fuente es Mica, y está bien.

Cinthia: -No es mi fuente. Y te lo puedo asegurar. Te lo muestro ahora…

Yanina: -¡No me grites!

"¡Qué patética (Nicole)! Aparte ella es tan básica que siempre que doy una noticia piensa que lo hablo con Micaela", dijo Cinthia, sin imaginar el cruce que tendría con Yanina. G-plus

Cinthia: -De lo último que hablé con Mica fue de un canje, de una aspiradora…

Yanina: -Yo averigüé un montón, tengo justo a alguien en esa clínica, y no hubo ninguna buena onda entre Cubero y Nicole.

Cinthia: -No dije que hubo buena onda. No, ¡no cambies mis palabras! Y tampoco cambies mi información. Yo dije que se encontraron en el mismo lugar.

Yanina: -¡Ay, relajate reina!

"¿Por qué la odias a Nicole, si no te hizo nada?", retruco Latorre, ya en plena discusión con su colega. G-plus

Cinthia: -No, porque lo que decís vos es palabra Santa y uno no puede decir otra cosa.

Yanina: -Obvio, soy la uno.

Cinthia: -Y no dije nunca que hubo buena relación. Dije que estuvieron juntos. Esa no es mi información, ni mi fuente es Micaela.

Yanina: -¿Por qué la odias a Nicole, si no te hizo nada?

Cinthia: -¿Y vos por qué defendés tanto?

Yanina: -Porque es madre, porque entiendo el sufrimiento que está pasando como madre y con un tipo despechado. Y vos también tenés tres nenas y el tipo que estaba casado con vos te abandonó y no te pasa guita...

Cinthia: -Yo tengo otra información. No la estoy criticando como madre.

Yanina: -No te enojes. Hablás filosa porque sos amiga de Mica.

"¡No cambies mis palabras ni mi información! Yo dije que se encontraron en el mismo lugar... Siempre lo que decís vos es palabra Santa y uno no puede decir otra cosa", apuntó Cinthia. G-plus

Con un clima que se cortaba solo, Yanina volvió a tomar la palabra y relató un episodio de Nicole, yendo a buscar a sus hijas a lo de Fabián Cubero y Mica Viciconte, en el que hubo un cortocircuito, y Cinthia la volvió a cruzar en vivo al ver que Latorre elevaba la voz.

Cinthia: -¿Qué estás haciendo vos ahora?

Yanina: -Enojándome, porque Mica no tiene hijas…

Cinthia: -No, estás contando lo que te dijo Nicole.

Yanina: -Yo no hablo con Nicole. ¿Vos te pensás que soy tan básica, que solo hablo con Nicole?

"No te enojes. Hablás filosa porque sos amiga de Mica", la siguió Latorre, sin bajar un cambio. G-plus

Cinthia: -Es lo mismo que estoy diciendo yo. ¿Vos te pensás que yo soy tan básica que solo hablo con Micaela?

Yanina: -Pero vos sos amiga y vecina de Mica.

Cinthia: -Estás haciendo lo mismo que estás criticando.

Yanina: -No, a mi Nicole me detesta. Y soy tan grosa que me detesta y la defiendo igual.

Cinthia: -Lo último que hablé por WhatsApp con Mica es de un canje…

Yanina: -¡Aflojen con los canjes!

Cinthia: -¡Y vos también! Sos Mrs canje, así que no me digas.

Yanina: -No, yo cobro… ¿¡Qué me estás agrediendo también por eso!?

Más sobre este tema La pregunta al hueso de Yanina Latorre a Rocío Marengo en vivo: "Además de decir pavadas, ¿qué talento tenés?"

Cinthia: -Para vos todo lo que hacés está bien y todo lo que yo hago está mal... No tenés la palabra sagrada y no siempre tenés la razón.

Yanina: -Generalmente, la tengo.

Cinthia: -Vos estás haciendo lo mismo que yo. Un besito.

Yanina: -¡Ay, callate, Cinthia!