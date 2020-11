La experiencia sobrenatural de Iliana Calabró tras su enojo en MasterChef: "Se iluminaron unos patos que se los regaló su papá"

La alegría es parte de la personalidad de Iliana Calabró, sin embargo en una de las últimas galas de MasterChef Celebrity todo fue enojo para la actriz por una pelea con Donato De Santis porque, según dijo, no la había ayudado en un desafío que consistía en hacer un pato. Sin embargo lo más particular lo vivió en su casa poco después de la emisión del programa.

“La llame para preguntarle por esto y seguía con bronca. Ahí arranca muy envalentonada porque no la había ayudado y todo el cuento. En un momento cambia el tono de voz, ella estaba sola en su casa hablando conmigo”, reveló Marcelo Polino en La peña de Morfi, sobre una “manifestación” que la exvedette sintió de nada menos que de su padre Juan Carlos Calabró.

“Serían doce y cinco de la noche, después de que terminó la gala. En un momento se hace como un silencio, ella gira la cabeza y ve sobre una mesita del living iluminados a dos patos”, relató el periodista. “Ve los patos iluminados sobre la mesita y la casualidad es que se los había regalado su papá Juan Carlos y que en ese momento se cumplía el séptimo aniversario de la partida del Cala”, contó, sorprendiendo a Gerardo Rozín, Jésica Cirio y todo su equipo.

“Justo en ese momento nos cambio la onda totalmente porque yo amo a la familia Calabró. Iliana es muy resiliente y todo ese enojo que tenía con el Tano me dijo ‘esta es una señal de mi papá y la voy a tomar’”, aseveró, sobre la actitud que tomó Iliana. “La coincidencia porque esto se había grabado varias semanas antes, no se sabía que iba a salir justo en el día del aniversario de Juan Carlos Calabró. Ella lo tomó como algo lindo y me dijo que en varias oportunidades tuvo manifestaciones así”, aseguró, sobre la experiencia paranormal de Iliana Calabró con su padre Juan Carlos.