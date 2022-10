El exnovio de Wanda Nara que está preso contó cómo se conocieron: "Me mintió diciendo que su auto se le había recalentado"

Luego de que Wanda Nara pusiera en escena a Rodrigo Cacciamani, su exnovio y quien se encuentra preso en la cárcel, el hombre dio una nota donde dio detalles de cómo conoció a la empresaria con quien salió casi un año.

“Wanda me dijo ‘¿me podrás ayudar que el coche me recalienta?’. Ahí me doy cuenta de que la situación era rara, pero la ayudo y el coche no había calentado, o por lo menos no estaba caliente”, contó Rodrigo en una nota que reprodujeron en Socios del Espectáculo.

“Como no quería pedirle el teléfono, le dejé el mío para ver si me quería llamar. Entonces, le dejé mi teléfono”, agregó Rodrigo, quien pasó un momento de tensión en Intrusos cuando en plena llamada telefónica desde la facultad, vino la policía a buscarlo”.

“Apenas llegó a la casa me escribió y ahí creo que ya salimos al otro día. Y así empezó todo”, cerró Rodrigo, quien se hizo conocido después de que la ex de Mauro Icardi hablara de él –aunque sin nombrarlo- en la entrevista que le hicieron en Red Flag (Luzu TV).

EL NOVIO DE WANDA NARA PRESO CON CADENA PERPETUA CONFIRMÓ LA HISTORIA DE AMOR

La visita de Wanda Nara en la Argentina generó todo tipo de repercusiones. Además de enfrentar fuerte rumores de romance con L-Gante, la ex de Mauro Icardi habló de su historial amoroso, reveló que uno de sus novios está preso… ¡y él apareció desde la cárcel!

“Bueno. Sí, es verdad lo de Wanda. Me están preguntando a full después de que ella declaró que tuvo un novio que está preso con perpetua”, comenzó diciendo Rodrigo Cacciamani, el joven que se adjudica ser la persona que había mencionada Wanda en una nota que dio a Red Flag (Luzu TV).

“Acá vengo a responder, seguro que me expongo. Voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar. Si no lo charlé nunca es porque nunca se dio, tampoco yo tenía por qué nombrarla. Fue ella la que expuso que tuvo un ex que está preso con perpetua y quedé expuesto yo”, agregó.

Por otro lado, Rodrigo –que aseguró tener el aval de " todos los que me conocen que somos del barrio" dio detalles de cuándo se dio esta desconocida historia de amor con la empresaria: