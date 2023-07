El exnovio de Julieta Poggio arremetió enojado contra La Tora por tildarlo de "mamarracho sin talento"

Lucca Bardelli escuchó la picante opinión de Lucila "La Tora" Villar sobre la foto que subió a su Instagram, besándose con un amigo, y le contestó enojadísimo en su red social.

El exnovio de Julieta Poggio compartió una imagen dándole un piquito a Santiago Galluzzi y a los pocos minutos la borró. La Tora vio la foto viral de Lucca y lo criticó duro en Fuera de joda.

"Nivel de mamarracho. Lo hizo para que hablemos de esto, porque él no tiene ningún talento. No estuvo en Gran Hermano. Fue espectador. Creo que es mejor subir algo de puterío y que te levanten. Le va a durar un mes", dijo la exparticipante de Gran Hermano.

LUCCA BARDELLI LE RESPONDIÓ ENOJADO A LA TORA

"Estoy muy sorprendido de un clip que acabo de ver, que sacaron de mí con tanta libertad. Primero, Tora, no hice lo de la foto para que vos, ni para que nadie hable de mí".

"Literalmente, lo hice jodiendo con un amigo y la (foto) la subí 30 segundos. Él me dijo 'no la subas' y la subí jodiendo, etiquetándolo, porque estábamos hablando, para que la vea".

"Alguien le hizo screenshot y se viralizó. Mala leche, ya está. Me chupa un huevo que se viralice esa foto y a mi amigo también".

"Pero que salgas a bardearme en público, que salgas a decir que soy un mamarracho, que quiero que me vean porque no tengo talento porque no entré a Gran Hermano. Tampoco me parece un talento entrar a Gran Hermano. Tampoco me postulé".

"Posta, me pareció cualquiera. Todos ninguneando y hablando con soberbia. Tipo, no".

"Me parece cualquiera que salgan a hablar porque subí una foto jodiendo con mi amigo y en mi Instagram. Claramente, subo lo que quiero".